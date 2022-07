Cristian Garin ya tiene horario para jugar ante Jenson Brooksby por la tercera ronda de Wimbledon

La organización de Wimbledon ya entregó el horario del encuentro en el que este sábado Cristian Garin enfrentará al norteamericano Jenson Brooksby por la tercera ronda de Wimbledon.

Según lo informado desde el All England Lawn Tennis and Croquet Club, el chileno enfrentará al estadounidense en el primer turno del court 3 en el césped británico. Es decir, el duelo de Cristián Garin vs Jenson Brooksby arrancará a las 11 de la mañana de Inglaterra, 6 de la mañana en Chile.

La historia de Cristian Garin en Wimbledon

El choque del mejor tenista nacional no será sencillo, pues pasará de haber vencido a dos lucky losers en el tercer Grand Slam de la temporada a medirse con el vigésimo noveno cabeza de serie del campeonato.

Ambos jugadores llegan a esta fase sin haber perdido un set en Londres y jugándose una opción histórica, pues ninguno ha clasificado nunca a los octavos de final del principal torneo del mundo sobre césped. Es más, esta campaña es la del debut para Brooksby, 34 del ranking ATP y de apenas 21 años.

En cambio, “Gago” ya tuvo la chance de pasar a octavos de final en Wimbledon el año pasado, pero perdió de forma inapelable ante el número 1 del mundo, Novak Djokovic. Ahora, con el retiro de Matteo Berrettini, tiene una chance única para lograr su mejor resultado en cualquiera de los cuatro “majors” del tenis.