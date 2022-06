Cristian Garin destaca su victoria sobre Grenier en Wimbledon: “Es de mis mejores partidos del último tiempo”

Cristian Garin no ocultó su satisfacción por la victoria que logró este jueves ante el francés Hugo Grenier, lo cual le permitió clasificar por segundo año seguido a la tercera ronda de Wimbledon.

“Estuve muy sólido desde principio a fin, muy concentrado. Es de los mejores partidos del último tiempo, me sentí muy sólido sacando y devolviendo. Fue un partido rápido, casi no hubo desgaste y eso ayuda en los Grand Slams”, aseguró el número 1 de Chile en conversación con ESPN, valorando el haber sacado ventaja de la baja por covid-19 de Matteo Berrettini.

“Que Berrettini se haya bajado cambió el panorama pero debo seguir compitiendo de la misma forma. Todos acá están a un gran nivel y ganar acá no es fácil, sobre todo en esta superficie donde soy aún irregular. Aproveché mi oportunidad y estar en mi tercera tercera ronda del año en Grand Slam me pone contento“, aseguró Cristian Garin, quien tras su triunfo sobre Hugo Grenier avanzó por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam sin perder sets.

Lo que viene para Cristian Garin en Wimbledon

Ahora, la mejor raqueta nacional tendrá un desafío mayor: el norteamericano Jenson Brooksby, 34 del ranking ATP y cabeza de serie 29 del torneo sobre césped, quien mostró un tenis solvente para eliminar al francés Benjamín Bonzi por parciales de 7/6, 7/5 y 6/3.

“Por lo general en el desayuno nos sentamos a analizar al rival y cómo planificamos el partido”, aseguró el deportista de 26 años, que no tiene enfrentamientos con el estadounidense.

Además, aprovechó de comentar la última novedad del circuito ATP post Wimbledon: la autorización del coaching hasta final de temporada. “Mientras sea un diálogo con respeto con tu entrenador está bien. Si tu coach no interfiere en el juego, no me parece malo que lo prueben. El tenis necesita ir mejorando y está bueno que se haga la prueba“, cerró.