Matteo Berrettini pone fin a la semana de ensueño de Andy Murray en Stuttgart

El italiano Matteo Berrettini amargó la final 70 a nivel ATP que había alcanzado el británico Andy Murray tras vencerlo en la final del campeonato de Stuttgart.

En el ATP 250 sobre césped en Alemania, quien fue finalista de Wimbledon el año pasado no pudo tener un mejor regreso al circuito mundial, del cual estaba ausente desde marzo por una lesión en su mano derecha.

Andy Murray llegaba con la expectativa de seguir demostrando su vigencia competitiva, ahora con un título ATP, pero Matteo Berrettini lució su invicto en Stuttgart, donde fue campeón en 2019.

El encuentro en el pasto germano fue parejo, pero los problemas físicos que acusó el británico en su cadera durante el tercer set le permitieron al italiano llevarse un parejo duelo en el que se impuso por 6/4, 5/7 y 6/3.

