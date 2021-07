Novak Djokovic ganó su sexto Wimbledon y empató en veinte títulos de Grand Slam con Roger Federer y Rafael Nadal

Novak Dkojovic, el serbio y hoy número uno del ránking de la ATP, sigue haciendo historia en el tenis.

Este domingo 11 de julio, “Nole” se quedó por sexta vez con la corona de Wimbledon.

Lo hizo tras derrotar en la final al italiano Matteo Berrettini, noveno del mundo, en tres horas con 23 minutos.

Así, Novak Djokovic alcanzó su título número veinte de Grand Slam.

Y de esta foema empató en esa cantidad de torneos mayores con el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.

Novak Djokovic superó en cuatro sets a Matteo Berrettini, de 25 años, en el tradicional césped de Londres, por parciales de 6-7 (4), 6-4, 6-4 y 6-3.

Los veinte Grand Slam del serbio se dividen en nuevo coronas en el Abierto de Australia (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021), seis en Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019 y 2021), tres US Open (2011, 2015 y 2018 ) y dos Roland Garros (2016 y 2021).

El logro lo obtuvo Novak Djokovic con de 34 años y 50 días, después de ser el primero en hacer doblete en los cuatro ‘Majors’ dentro de la Era Open gracias a su segunda corona en Roland Garros.

Ahora, Novak Djokovic retuvo la corona de Wimbledon, que no se disputó el año pasado por la pandemia de coronavirus.

Y se convirtio en el cuarto jugador capaz de ganar tres coronas seguidos en el Grand Slam británico, tras el sueco Björn Borg, el estadounidnese Pete Sampras y el suizo Roger Federer.

“Tengo que dar tributo a Rafa y a Roger, por ser los jugadores más importantes que me he encontrado en mi carrera. Ellos son la razón por la que soy lo que soy hoy”, dijo Novak Djokovic en el césped de Wimbledon.

