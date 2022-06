Gonzalo Lama avanza para disputar la qualy de Wimbledon por primera vez en su carrera

Este jueves, Gonzalo Lama recibió una buena noticia de cara a su actividad competitiva en el gran circuito del tenis y podrá disputar las clasificaciones de Wimbledon.

El “León”, quinto mejor tenista de Chile y hoy 251 del mundo, pudo entrar a la qualy luego de la deserción del argentino Marco Trungelliti, que oficializó su baja de la ronda previa para el tercer Grand Slam de la temporada.

Así las cosas, Gonzalo Lama disputará por primera vez en su carrera las clasificaciones de Wimbledon, buscando meterse en el cuadro principal de un major tras haberlo intentado sin éxito en Australia, Roland Garros y US Open entre 2014 y 2016.

Wimbledon Qualifying update:

OUT: Trungelliti

IN: Lama

Next: Wu Tung-lin

— Other List Updates (@OtherLists) June 9, 2022