Alejandro Tabilo tuvo debut y despedida en el ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch

Alejandro Tabilo no arrancó de la mejor manera la gira sobre pasto y quedó eliminado en la primera ronda del ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch, en Países Bajos.

El ruso Karen Khachanov, 23 del ranking mundial, se mostró mucho más activo que el número 2 de Chile y lo derrotó por un doble 6/3 en 59 minutos de juego.

Para el primer set, Alejandro Tabilo no ayudó mucho con sus turnos de servicio en ‘s-Hertogenbosch, pues tuvo seis doble faltas que facilitaron los dos quiebres de servicio con que su rival se hizo fácilmente del primer set.

Todo pareció irse rápidamente en el segundo set, con un quiebre en el primer turno de saque del 82 de ranking ATP. Sin embargo, el nacido en Toronto devolvió el rompimiento para mantenerse en partido.

Doing this on break point 😍@AleTabilo_Tenis #LibemaOpen pic.twitter.com/GLNcVoorpO

— Tennis TV (@TennisTV) June 7, 2022