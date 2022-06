Alexander Zverev conmueve con mensaje tras retiro ante Nadal en Roland Garros: “La lesión parece seria”

El partido entre Alexander Zverev y Rafael Nadal por las semifinales de Roland Garros terminó de manera anticipada debido a una terrible lesión que sufrió el tenista alemán.

Cuando se disputaba la segunda manga del encuentro, en un set que se encontraba igualado 6-6, el jugador germano tuvo una peligrosa torcedura en su tobillo derecho luego de responder un exigente golpe que le lanzó el español.

Zverev inmediatamente quedó tirado en el piso y con preocupantes gestos de dolor. Luego de ser atendido en plena cancha, el número tres del mundo se levantó con complicaciones y después abandonó el terreno de juego en silla de ruedas y entre lágrimas.

Horas más tarde de aquel suceso, “Sacha” conmovió a sus seguidores con un preocupante mensaje en redes sociales respecto a la lesión que sufrió.

“Fue un momento muy duro. La lesión parece seria pero los médicos siguen haciendo chequeos. Quiero felicitar a Rafa por otra final y ojalá pueda lograr el objetivo. Fue un día muy difícil. Los mantendré informados de las novedades”, lanzó el alemán.

De esta forma, habrá que esperar para saber la magnitud de la lesión de Zverev, aunque se habla de un esguince grado II o III, lo que lo tendría alejado de las canchas por algunos meses.

Alexander Zverev: “Looks like I have a very serious injury but the medical team, the doctors, are still checking on it. We’ll keep you updated and we’ll let you know as soon as we know more”. #RolandGarros pic.twitter.com/8BgYKUjRtV

— Dandan Gallagher (@dandangallagher) June 3, 2022