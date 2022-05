Alexander Zverev vence a Carlos Alcaraz en un partidazo y se mete en semifinales de Roland Garros

En un arranque espectacular de los cuartos de final de Roland Garros, Alexander Zverev refrendó su rol de número 3 del mundo para eliminar a uno que era candidato para varios al título en París, el español Carlos Alcaraz.

El germano se mostró más sólido en un inicio y pavimentó una rápida diferencia en el segundo Grand Slam de la temporada, haciendo olvidar la fácil victoria que el oriundo de Murcia tuvo en la final del Masters 1000 de Madrid semanas atrás.

Con un doble 6/4 a su favor, Alexander Zverev aprovechó los errores de Carlos Alcaraz, quien logró esbozar una reacción para descontar con un 6/4 a su favor en el tercer set.

Todo siguió muy parejo hasta el cuarto set, donde debieron llegar hasta el tie break para desempatarlo. Ahí, el español de 19 años tuvo un punto de set para alargar el juego a un quinto y definitivo parcial. Sin embargo, el campeón olímpico en Tokio pudo salir adelante para imponerse por 9-7.

Back in the final 4️⃣@AlexZverev defeats Carlos Alcaraz 6-4, 6-4, 4-6, 7-6(7) to advance to his second successive semi-final in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/dajAihyAOP

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2022