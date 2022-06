Marin Cilic supera una batalla ante Andrey Rublev para meterse en semifinales de Roland Garros

En Roland Garros siguen las batallas extensas en los cuartos de final del torneo sobre polvo de ladrillo, donde en la apertura de la jornada del cuadro masculino este miércoles, Marin Cilic se impuso a Andrey Rublev en un peleado encuentro, por parciales de 5/7, 6/3, 6/4, 3/6 y 7/6.

El choque no pudo ser más parejo en París, pues el ruso y el croata alternaron el dominio hasta el final del compromiso. El 7 del mundo ganó el primer set por 7/5, pero luego el campeón del US Open 2014 se impuso en el segundo parcial por 6/3.

Marin Cilic pareció tomar un mejor ritmo al ganar el tercer set por 6/3, pero Andrey Rublev reaccionó para emparejar el marcador luego de llevarse el cuarto parcial por 6/3. El nivel de paridad que ambos jugadores exhibieron durante las más de 4 horas de partido llevó a que el encuentro se definiera en un super tie break.

En dicha instancia, el jugador de 33 años evidenció su mayor experiencia para imponerse en un contundente 10-2 para avanzar por primera vez en su carrera a las semifinales de Roland Garros.

The resurgence continues 📈@cilic_marin advances to his first #RolandGarros semi-final, defeating Andrey Rublev 7-5, 3-6, 4-6, 6-3, 7-6[10-2]. pic.twitter.com/jxfK11qzJI

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2022