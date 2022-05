Holger Rune y Marin Cilic dan las grandes sorpresas en el cuadro masculino de Roland Garros

Fue un lunes de sorpresas en el cuadro masculino de Roland Garros, con el danés Holger Rune y el croata Marin Cilic eliminando a dos candidatos de fierro para llegar a la definición del segundo Grand Slam de la temproada.

Quien fue el primero en dar el golpe a la cátedra fue el danés, quien en su debut en el cuadro principal del torneo parisino y con apenas 19 años se dio el lujo de despacahar al subcampeón vigente del máximo torneo de tierra batida, Stefanos Tistispas.

En tres horas de partido, Holger Rune despachó al helénico por parciales de 7/5, 3/6, 6/3 y 6/4 para avanzar a la ronda de los ocho mejores al obtener el mejor triunfo de su carrera. En la próxima instancia se medirá con el noruego Casper Ruud, que derrotó en 4 sets al polaco Hubert Hurkacz.

En el cierre de la jornada en Francia, el croata mostró un altísimo nivel para borrar de la Philipp Chatrier al número 2 del mundo, Daniil Medvedev, que llegaba a este encuentro sin haber perdido un solo set pese a no ser su superficie predilecta.

Quien es el cabeza de serie 20 del cuadro despachó al ruso por un claro 6/2, 6/3 y 6/2 para citarse con otro compatriota de Medvedev, Andrey Rublev. El verdugo de Cristian Garin aprovechó el retiro del italiano Jannik Sinner y será el próximo rival de Marin Cilic en los cuartos de final.

A Croatian masterclass 💯@cilic_marin outplays world No.2 Daniil Medvedev 6-2, 6-3, 6-2 to return to the #RolandGarros quarter-finals. pic.twitter.com/HXH7x5kdnf

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2022