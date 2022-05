Cristian Garin da batalla pero cae ante Andrey Rublev y es eliminado de Roland Garros

En duelo de dos campeones de Roland Garros junior, Cristian Garin (37° ATP) no pudo ante Andrey Rublev (7° ATP) y quedó fuera en la tercera ronda del segundo Grand Slam de la temporada tras perder por parciales de 6/4, 3/6, 6/2 y 7/6 en 3 horas y 11 minutos de juego.

El oriundo de Moscú arrancó a pura potencia en París, rompiéndole el saque al nacional en el primer juego del partido. Con semejante ventaja, aprovechó un inicio algo débil de “Gago” y sin titubear con sus turnos de saque, abrochó el set inicial a su favor con un sólido 6/4.

Para el arranque del segundo parcial, Cristian Garin tuvo su primera opción para quebrar el servicio de Andrey Rublev, pero el ruso salió del apuro. Fue un anticipo del alza que mostró el 37 del mundo, más suelto con sus golpes y yendo a buscar más los puntos: la apuesta pagó con el primer rompimiento a su favor en el octavo game para luego llevarse el segundo set por 6/3.

Con el marcador igualado, el chileno pareció mantener la forma, llegando a tener más winners de derecha que el ruso. Sin embargo, apenas aflojó en algo el mejor tenista nacional durante el sexto juego del tercer set, el séptimo cabeza de serie de Roland Garros aprovechó para lograr el quiebre. Al siete del ranking ATP hasta le alcanzó para otro rompimiento para sacar ventaja por 6/2.

Todo cuesta arriba para el nortino, quien de todas formas reaccionó de manera extraordinaria quebrándole el saque a Rublev en sus dos primeros turnos de saque en el cuarto set, llegando a estar 3/0 arriba.

Fue ahí cuando el europeo sacó provecho de algunos errores del nacional para recuperar los dos rompimientos y hasta dispuso de dos match points en el duodécimo game, pero el chileno zafó y mandó el parcial al tie break. Ahí, no se dieron tregua y “Gago” tuvo hasta cinco puntos de set, pero el ruso terminó imponiéndose por un estrecho 13-11.

Closing it out in style 💯@AndreyRublev97 moves onto the final 16, easing past Garin 6-4, 3-6, 6-2, 7-6(11). #RolandGarros pic.twitter.com/1mtZarYmmS

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2022