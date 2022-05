Cristian Garín conoció a su rival en el Masters 1000 de Roma: podría chocar con Carlos Alcaraz en segunda ronda

Cristian Garín debe dar vuelta la página tras su pronta eliminación de Madrid de cara al próximo desafío que tiene, el ATP Masters 1000 de Roma, torneo en el cual ingresó al cuadro principal.

El destacado certamen que se disputa en la capital de Italia dio a conocer el main draw oficial con los cruces que habrán en la primera ronda y el camino que tendrá cada tenista para llegar a la anhelada final.

En este escenario, la primera raqueta nacional debutará contra el tenista italiano Francesco Passaro (366°), a quien nunca ha enfrentado antes en el circuito.

Entre las figuras que resaltan en el cuadro principal del evento está Novak Djokovic (1°), Alexander Zverev (3°), Rafael Nadal (4°), Stefanos Tsitsipas (5°), Casper Ruud (7°), Andrey Rublev (8°) y Carlos Alcaraz (9°), quien podría chocar con el chileno en una posible segunda ronda.

El ATP Masters 1000 de Roma, con la presencia de Cristian Garín, se llevará a cabo entre el 8 y el 15 de mayo.

Here is the #IBI22 men's main draw 💥

Make your predictions!#tennis pic.twitter.com/CaATULgVw6

— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 6, 2022