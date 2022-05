Félix Auger-Aliassime sacó de carrera a Cristian Garin en Madrid y saldrá del top 40

Un miércoles de pesadilla vivió este miércoles Cristian Garin en la “Caja Mágica”, donde quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid a manos del canadiense Félix Auger-Aliassime, 10 del mundo.

La mejor raqueta nacional, 39 del ranking mundial, no pudo repetir el nivel con el que venció ante Frances Tiafoe y fue desbordado por la potencia del norteamericano, que se impuso por parciales de 6/3 y 6/0 en apenas 1 hora y 10 minutos de juego.

Cristian Garin apenas pudo estar en igualdad de condiciones con Félix Auger-Aliassime hasta el cuarto juego del primer set, cuando el canadiense logró su primer quiebre del partido y rápidamente llegó a ponerse en ventaja 5/1.

El nortino logró recuperar un rompimiento en el séptimo juego, pero el top ten logró solventar su turno siguiente en el saque y selló el parcial inicial por 6/3. Todo atisbo de igualdad se extinguió en el segundo set, donde el campeón de Rotterdam le quebró tres veces seguidas el saque y así propinarle un 6/0 a “Gago”.

