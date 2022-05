Cristian Garin jugó su mejor partido del año y avanzó a segunda ronda en el Masters 1000 de Madrid

Un buen arranque de torneo tuvo Cristian Garin en el Masters 1000 de Madrid, donde se impuso con comodidad al estadounidense Frances Tiafoe, 25 del mundo, por parciales de 6/1 y 6/3 en apenas 61 minutos de juego.

La mejor raqueta nacional tuvo un debut inspirado en la “Caja Mágica”, donde bajo el aliento de decenas de compatriotas salió a medirse con el norteamericano, que llegaba inspirado al cruce tras ser finalista del ATP 250 de Estoril la semana pasada.

Así las cosas, Cristian Garin arrancó de la mejor manera en Madrid, quebrándole en el primer turno de servicio a Frances Tiafoe. Aprovechando los errores de su rival y mostrando mucha solidez con su servicio, “Gago” logró otros dos rompimientos para llevarse el primer set por 6/1.

Ya con Tiafoe acusando el desgaste de la semana pasada en Portugal, el tenista chileno no desaprovechó la oportunidad y, con otros dos quiebres de servicio, tenía todo encaminado. Llegó a sacar 5/1 arriba, pero su rival esbozó una reacción quebrándole por primera vez en el partido. Sin embargo, el chileno pudo cerrar el segundo set por 6/3.

