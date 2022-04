Este miércoles, la organización de Wimbledon comunicó la determinación del tercer Grand Slam de la temporada de excluir a tenistas rusos y bielorrusos del torneo, debido a la invasión a Ucrania iniciada el 24 de febrero pasado.

“Compartimos la condena universal a las acciones ilegales rusas y es nuestra responsabilidad tomar parte en los esfuerzos de limitar la influencia global de Rusia. Por lo tanto, con profundo pesar, declinamos la participación de jugadores rusos y bielorrusos en el torneo”, informaron desde el certamen.

De esta manera, más de quince jugadores de Rusia y Bielorrusia no podrán participar en el torneo organizado por el All England Lawn Tennis Club, entre los que se incluyen el segundo clasificado del ATP, Daniil Medvedev, y la cuarta mejor tenista de la WTA, Aryna Sabalenka.

Tras el paso de Novak Djokovic a los cuartos de final del ATP de Belgrado, organizado por su familia, el número uno del mundo se manifestó en contra de la decisión de Wimbledon. “Siempre he condenado la guerra, pero no puedo apoyar la decisión del torneo, considero que es una locura. Cuando la política interfiere en el deporte, el resultado no es bueno”, apuntó.

“Yo sé cuántos traumas emotivos deja la guerra, y que el pueblo es el que más sufre. En los Balcanes tuvimos muchas guerras en la historia reciente, pero no puedo apoyar la decisión porque los jugadores de tenis y los deportistas no tienen nada que ver con lo que pasa”, concluyó el seis campeón en el pasto británico.

En los cuartos de final del Serbia Open, Novak Djokovic se impuso a su compatriota Miomir Kecmanovic y por el paso a la final enfrentará al ganador de la llave entre Karen Khachanov y Thiago Monteiro. Los chilenos Cristian Garin y Alejandro Tabilo, que recibió un wildcard de la organización, fueron eliminados en la primera ronda del torneo.