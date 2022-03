Daniil Medvedev, máxima estrella del tenis ruso, evitó referirse a la guerra entre Rusia y Ucrania en la previa de su partido por el Masters 1000 de Miami.

“Es muy duro en la vida hablar de lo que es justo y lo que no. Yo tengo mis propias opiniones y las hablo con mi familia. Con mi esposa puedo discutir aunque no estemos de acuerdo y no pasa nada”, indicó el número dos del mundo en rueda de presa.

En esta línea, afirmó que “todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, es imposible ignorarlo y la gente tiene distintos puntos de vista. Yo siempre he dicho que estoy por la paz”.

Además, el tenista ruso mostró no estar preocupado ante las políticas de Reino Unido, donde se podría impedir que los deportistas de élite rusos compitan en territorio británico, algo que afectaría su presencia en Wimbledon.

“Trato de ir torneo a torneo, cada país tiene sus normas. Ahora estoy aquí, feliz de jugar a tenis, de dedicarme a lo que más amo y promover este deporte en todo el mundo. Eso es todo lo que voy a comentar. No tengo nada que decir sobre Wimbledon”, complementó Daniil Medvedev.