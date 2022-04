Iga Swiatek logró el título del WTA 1000 de Miami y coronó el “Sunshine Double”

La polaca Iga Swiatek consolidó el status que este lunes la tendrá como la nueva número 1 del tenis femenino mundial tras ganar el título del torneo WTA 1000 de Miami.

Quien venía de ganar hace un par de semanas el campeonato en Indian Wells no aflojó en torno a su rendimiento y ganó en la zona sureste de Estados Unidos sin perder un sólo set a lo largo de los seis duelos que debió disputar y así se lleva el “Sunshine Double”, que es como se denomina la racha que implica ganar estos dos torneos en la misma temporada.

Ante la japonesa Naomi Osaka, Iga Swiatek fue implacable. Más allá que le opusieron cierta resistencia en el primer parcial, finalmente la polaca logró su tercer título WTA 1000 de manera consecutiva al imponerse por 6/4 y 6/0.

A third WTA 1000 title in a row 🏆🏆🏆

🇵🇱 @iga_swiatek becomes the youngest player EVER to win the #MiamiOpen and Indian Wells in the same year! pic.twitter.com/B3PJOtsWfx

— wta (@WTA) April 2, 2022