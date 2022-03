“Es un día difícil y lleno de emociones porque anuncio mi retirada del tenis. Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita para seguir desafiándote a ti mismo en lo más alto del nivel. Estoy agotada”. Con esas palabras, la tenista australiana Ashleigh Barty anuncia su retirada.

En un video que subió en sus redes sociales, la número 1 de la WTA sorprendió al mundo del tenis al terminar su carrera con apenas 25 años. Es que la sorpresa es mayúscula porque daba la impresión de que podía mantenerse en la cima por mucho tiempo.

Su último partido fue en el Australian Open 2022, cuando se coronó en la final tras vencer a la estadounidense Danielle Collins por 6-3 y 7-6. Era el tercer grand slam de su carrera después de Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021.

“Estoy muy feliz y preparada. En mi corazón sé que es el momento, sé que es lo correcto”, asegura Barty.

En su corta carrera, la australiana consiguió 27 títulos WTA (15 en individuales y 12 en dobles) y fue durante 119 semanas la número 1 del mundo. Y aunque no es primera vez que se retira (lo hizo a los 18 años tras terminar su carrera de juniors), la de hoy parece ser definitiva.

Las reacciones de sus compañeras de circuito no se hicieron esperar. “En realidad estás mostrando tu verdadera clase dejando el tenis de esta manera hermosa. Estoy tan feliz de poder compartir la cancha contigo… ¡El tenis nunca será lo mismo sin ti! Te admiro como jugadora y como persona”, escribió la checa Petra Kvitova.

“¡Nada más que respeto para ti, Ashleigh! ¡Todo lo mejor en tu retiro y felicidades por su distinguida carrera!”, señaló la ucraniana Elina Svitolina.

“Ash, qué puedo decir, sabes que tengo lágrimas, ¿verdad? Mi amiga, te extrañaré en la gira. Fuiste diferente y especial, y compartimos algunos momentos increíbles. ¿Qué sigue para ti? ¿Campeona de Grand Slam en golf? Se feliz y disfruta tu vida al máximo”, publicó la rumana Simona Halep.

¿Por qué se retira Ashleigh Barty?

En conversación con la extenista Casey Dellacqua, la aún número 1 del mundo explicó que su victoria en Londres el año pasado fue clave.

“Wimbledon el año pasado me cambió mucho, ganarlo era mi verdadero sueño, y luego cambió mi perspectiva. Había una parte de mí que no estaba satisfecha, que no estaba completa. Ahora quiero perseguir otros sueños”, sostuvo.

“Mi felicidad ya no dependía de los resultados. Estoy agotada, ya no tengo más que dar y ese para mí es mi gran éxito, haber dado al tenis todo lo que tengo dentro”, agregó. “La gente no lo va a entender, pero tengo otros sueños que no incluyen estar lejos de mi familia, que es donde quiero estar”.