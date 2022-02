En pleno conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el ejército ucraniano sumó a un destacado voluntario para defender a su país. Se trata de Yuriy Vernydub, el DT del Sheriff Tiraspol, equipo que dio la gran sorpresa en la Champions League 2021-2022.

En la presente temporada, el técnico de 56 años consiguió una increíble campaña con el elenco moldavo, ya que se hicieron fuertes en el Grupo D y entre los triunfos que tuvieron, vencieron ni más ni menos que al Real Madrid por 2-1 en el Santiago Bernabéu.

Sheriff, con Vernydub en la banca, terminó tercero de su grupo y estuvo a solo tres puntos de clasificar a octavos de final en la Champions League.

Además, el cuadro de Moldavia disputó los dieciseisavos en Europa League y estuvo al borde de avanzar de ronda, pero perdió apenas por penales contra Sporting Braga.

Lo llamativo es que tras dirigir aquel duelo en el certamen europeo el pasado jueves, el entrenador ucraniano dejó sus labores con el club y se unió al ejército de Ucrania para ayudar a su país frente a los ataques de Rusia.

Gustavo Dulanto, jugador peruano que actúa en el Sheriff Tiraspol, compartió una imagen de Yuriy Vernydub ya incorporado en las fuerzas ucranianas. “Que Dios proteja a mi DT Yury que se fue para Ucrania”, escribió el futbolista sudamericano en sus redes sociales.

#BREAKING: Five months after he conjured up a stunning victory over Real Madrid in the Champions League, Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub has joined Ukraine's army 🇺🇦. #UkraineRussiaWar #russianinvasion #UkraineCrisis pic.twitter.com/xyqvOiMGci

— Conflicts in Ukraine 🇺🇦 (@conflictsinUkr) February 28, 2022