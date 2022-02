Daniil Medvedev es el nuevo número 1 del ranking ATP tras la derrota de Novak Djokovic en Dubai

El ruso Daniil Medvedev se transformó este jueves en el nuevo número 1 del ranking ATP, arrebatándole el lugar como mejor tenista del planeta al serbio Novak Djokovic.

Todo luego que el soviético logró mantenerse en la lucha por el título del ATP 500 de Acapulco al vencer por 6/1 y 6/2 al español Pablo Andujar, lo que sumado a la caída de “Nole” en los cuartos de final del ATP 500 de Dubai le permitieron desplazarlo en puntos.

El protagonista inesperado en torno a la llegada de Daniil Medvedev a la cima del escalafón tenístico fue el checo Jiri Vesely, que dio la gran sorpresa de la jornada tras vencer a Novak Djokovic por parciales de 6/5 y 7/6.

