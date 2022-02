Djokovic: “Medvedev será número uno del mundo. Se lo merece más que nadie”

El tenista serbio Novak Djokovic no dudó en reconocer que se queda poco como número uno del mundo, debido al gran ascenso que ha tenido el ruso Daniil Medvedev en su carrera.

Por medio de una entrevista a la transmisión oficial del torneo de Dubai, manifestó que “como ya he dicho antes, probablemente nadie se merezca más ser el número uno del mundo ahora mismo que Daniil. Que ocurra es algo inevitable, ya sea esta semana, la que viene o dentro de varias. Seré el primero en darle la enhorabuena, como ya he dicho antes”.

En esa línea, el serbio añadió: “Es un jugador de muchísima calidad, no hay ninguna duda. Ha trabajado para ello y ascendido en el ranking de forma maravillosa“.

Finalmente, Djokovic cerró diciendo que “se merece estar donde está, peleando por conseguirlo. He estado pendiente de la situación con respecto al número uno en el pasado, para acabar el año como número uno, y siempre he sido consciente de las diferentes opciones y escenarios. Ahora mismo, si te soy sincero, no es algo en lo que esté pensando. Como ya he dicho, la transición en el número uno es algo que va a ocurrir muy pronto“.