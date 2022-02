El lamento de Alejandro Tabilo tras perder la final en Córdoba: “Estuve muy cerca, espero usar esto de experiencia”

Alejandro Tabilo conversó con los medios de comunicación tras perder la final ante Albert Ramos, donde tuvo doble quiebre arriba en el tercer set para haber ganado el título en el ATP 250 de Córdoba.

El tenista nacional reconoció su incapacidad para abrochar el triunfo. “Al principio pasó más por mi, no le pegué tanto a la pelota, me fui para atrás. El lo notó y empezó a pegar más firme. Ahí me fui un poco y fue duro tratar de entrar de nuevo al partido”, aseguró, junto con no criticar que el público argentino le entregara su apoyo al hispano en la final.

“Todos los partidos traté de no darle importancia, usaba los gritos de motivación. Cuando me remontó no pensé en eso, no me molestó tanto. Tenía claro que alentarían a Ramos, no fue sorpresa. Traté de seguir con mi tenis, pero no se dio“, aseguró un abatido Alejandro Tabilo luego de perder su primera final ATP.

Alejandro Tabilo y el “cambio de chip” al caer en la final de Córdoba

No habrá demasiado tiempo para que el ahora 111 del ranking ATP mastique la caída, pues deberá viajar este lunes a Buenos Aires para disputar el martes su duelo de primera ronda en el Argentina Open ante el español Pedro Martínez.

Por lo mismo, trató de mirar el vaso medio lleno. “Es una semana soñada igual, estuve muy cerca y espero usar esto de experiencia. Vamos a ver cómo nos va en Buenos Aires y Santiago, pero espero seguir con el mismo nivel. Va a ser un buen partido con Pedro Martínez, será algo nuevo para mi”, aseguró.

Además, destacó las armas con las que pudo ganar seis partidos en Córdoba, incluyendo dos de las clasificaciones. “Hice mucho daño con mi saque y mi derecha. Hoy no estuve al 100% con el servicio, le di posibilidades para que fuera más agresivo”, reconoció el jugador de 24 años.