Alejandro Tabilo no pudo cerrar la ventaja ante Albert Ramos y perdió la final del ATP 250 de Córdoba

En un partido increíble, que llegó a tenerlo doble quiebre arriba en el set final, Alejandro Tabilo cayó tras 2 horas y 43 minutos de partido ante el español Albert Ramos, 44 del ranking ATP, por parciales de 4/6, 6/3 y 6/4.

El segundo mejor tenista chileno debió remar desde atrás en el marcador contra el experimentado español de 34 años, que concretó el quiebre en el tercer juego del partido. Sin embargo, el nacional no se puso nervioso y con rompimientos en el sexto y décimo juego logró revertir el marcador para llevarse el set inicial por 6/4.

Las cosas volvieron a ponerse complicadas para Alejandro Tabilo, con Albert Ramos quebrando en el primer turno de saque del nacido en Canadá, quien recuperó el rompimiento en el game siguiente. Como le pasó en otros partidos, volvió a complicarse hacia el cierre del segundo parcial y el hispano volvió a quebrar y así ponerse en ventaja 4/3.

Aunque tuvo un 0-30 en el turno siguiente, el 44 del mundo mantuvo su saque y, con un tenis ofensivo, fue al frente para conseguir otro rompimiento con el que ganó 6/3, siendo este el primer set que el chileno pierde en toda la semana en Córdoba.

Lejos de complicarse, el tenista chileno arrancó con todo en el tercer set y rompió el saque del sexto cabeza de serie del campeonato. Pudo ampliar aún más la diferencia en el tercer game, donde desperdició tres break points, pero sí lo logró en el quinto juego para estar 4/1.

Cuando parecía todo cerrado, volvió a reaccionar el europeo y concretó rompimientos en en el sexto y octavo game para emparejar el marcador. Con el envión anímico y el aliento del público argentino, el español logró un último quiebre y sellar su remontada para ganar por 6/4.

