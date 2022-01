Emma Raducanu y Andy Murray quedan fuera del Abierto de Australia

No fue una buena jornada para los británicos en el Australian Open. Temprano este jueves, se acabó la ilusión de Andy Murray (113° de la ATP) en el primer grand slam del año, pues perdió ante el japonés Taro Daniel (120°) en segunda ronda.

Daniel venía de vencer al chileno Marcelo Tomás Barrios (147°) en tres sets y confirmó su buen momento ante el exnúmero uno del mundo, venciéndole por un triple 6-4. Determinante estuvo el asiático en los puntos de quiebre (5/10), mientras el británico convirtió 2 de 11 posibles.

🇯🇵 @tarodaniel93 defeats Andy Murray 6-4 6-4 6-4 to reach the third round of a Grand Slam for the first time.

Igual, el balance no debe ser malo para Sir Andy. El tenista de 34 años está por fin arrancando una temporada con buenos resultados desde su retiro en 2019 por una rebelde lesión a su cadera. En este 2022 registra ya una final en el ATP 250 de Sídney y una segunda ronda en el Abierto de Australia, lo que ilusiona a sus fanáticos para volver por un último sprint en la élite del tenis mundial.

Por su parte, Daniel espera en tercera ronda al ganador del duelo entre el estadounidense Steve Johnson (104°) y el italiano Jannik Sinner (10°).

Y más tarde, la decepción británica siguió de la mano de Emma Raducanu (18° de la WTA). La joven de 19 años perdió ante la montenegrina Danka Kovinic (98°) por 6-4, 4-6 y 6-3 en 2 horas y 36 minutos de partido.

La nacida en Toronto no estuvo fina con su saque y fue quebrada en nueve oportunidades por la balcánica, que en el último set levantó sus tiros ganadores y logró 16, frente a ocho de Raducanu.

History maker 🇲🇪@DankaKovinic upsets Emma Raducanu 6-4 4-6 6-3 to become the first player representing Montenegro to reach the third round of a Grand Slam.

🎥: @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/wauKCPG1KU

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2022