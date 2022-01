Cristian Garin va por más en el Abierto de Australia: “Si estoy bien puedo jugar de igual a igual con cualquiera”

Cristian Garin conversó con ADN Deportes desde Melbourne tras su maratónica victoria sobre Pedro Martínez para meterse en la tercera ronda del Australian Open.

“Nunca había jugado con tanto viento, las condiciones fueron difíciles al comienzo. Los dos luchamos, fue difícil pero a medida que pasó el partido nos acostumbramos. En el cuarto y quinto set fui superior, jugué más agresivo y decidido. Cambió el partido cuando lo fui a buscar. Fue mucho desgaste físico pero así son estos torneos.”, destacó el mejor tenista nacional, quien valoró el haber ganado dos fases seguidas en el Abierto de Australia por primera vez en su carrera.

“Estoy contento de la forma en que estoy luchando y jugando estos torneos, son varios los Grand Slam en que vengo ganando partidos seguidos. He ido mejorando en todas las superficies y soy competitivo en todas ellas, eso me deja tranquilo. Aún siento que puedo mejorar y me motiva aún más“, planteó Cristian Garin, quien en 2021 no jugó el Australian Open por problemas físicos.

“Partir el año así es muy positivo, sumando muchos partidos que me dan ritmo y confianza a diferencia del año pasado donde no jugué mucho al principio”, insistió luego de ganar su sexto partido a cinco sets en siete que ha disputado en Grand Slams.

Cristian Garin jugará con Gael Monfils

“Gago” tendrá al veterano francés como su rival en tercera ronda del Abierto de Australia luego que tardó apenas hora y media en vencer 6/0, 6/1 y 6/4 a Alexander Bublik.

“La Monf” es hoy el 20 del ranking mundial, viene de ganar el ATP de Adelaida hace dos semanas y está 1-0 arriba en el historial con el chileno, al que venció en la ATP Cup del 2020.

“Ya jugué con él una vez, es un jugador de mucha clase y potencia. Mi mente está en descansar y recuperarme físicamente. Si estoy bien puedo jugar de igual a igual con cualquiera y eso me deja muy tranquilo“, comentó Cristian Garin, quien resaltó la importancia del Australian Open y el resto de los “torneos grandes” en su carrera.

“Valoro mucho jugar los Grand Slam. Si bien la pretemporada no fue muy buena por la lesión, me sirvió mucho no haber jugado Sydney por cómo me sentía, con muchos dolores, durante la ATP Cup. Valorar los Grand Slams es prioridad en mi carrera y se está dando de forma positiva“, cerró el tenista nacional.