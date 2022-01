Tomás Barrios tras su eliminación del Abierto de Australia: “Estuve menos fino que en la qualy y eso te lo hacen notar en el cuadro”

Tomás Barrios conversó con ADN Deportes en Melbourne tras quedar eliminado en la primera ronda del cuadro principal del Abierto de Australia ante el japonés Taro Daniel.

“Fue un partido duro. Iba ganando en el tie break y tuve un par de chances pero también gano un par de winners ajustado. Ahí bajé bastante, empecé a sacar peor y el fallo menos. Después tuve opciones en el tercer set pero estuve menos fino que en la qualy y eso te lo hacen notar jugadores como él“, recalcó el chillanejo, que reconoció el bajón que tuvo tras ir ganando 5-1 en el desempate del primer set.

Por lo mismo, sus sensaciones son ambivalente. “Uno queda con gusto a poco, pude haber hecho más pero creo que fueron dos buenas semanas. Prefiero quedarme con las buenas sensaciones. Me voy contento, hace tiempo no jugaba a buen nivel en cancha dura. Ojalá pueda estar en el año con este nivel y ojalá mejor“, comentó Tomás Barrios tras su primera experiencia en el main draw del Abierto de Australia.

Tomás Barrios y sus proyecciones tras el Abierto de Australia

Quien ahora es el 140 en el live ranking espera aprovechar la experiencia de haber disputado su segundo cuadro de Grand Slam tras Wimbledon el año pasado. “Tengo que ser más consistente, esta superficie te lo hace sentir. En arcilla puedo zafar más rápido, pero aquí la pelota me pasa un poco más por encima”, sostuvo.

Sin embargo, ahora tienen un problema mayor junto con Alejandro Tabilo pues no han podido encontrar conexiones aéreas para volver a Sudamérica, donde la próxima semana están programados en el Challenger de Santa Cruz de la Sierra.

“Hay que ver como volvemos primero porque no hay vuelos. No hay cómo volver. Depende de cuando llegue voy a ver si alcanzo a ir a Bolivia. Si no, parto en el ATP 250 de Córdoba. Hay muchos torneos, no hay que apurarse con eso“, cerró el jugador de 24 años en el diálogo con ADN Deportes.