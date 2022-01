Sigue la teleserie: Ahora Australia investiga si Djokovic mintió en su declaración

Pese a conseguir el permiso por vía judicial para poder entrar a Australia y competir en el primer grand slam del año, aún Novak Djokovic no puede estar tranquilo. Esto, pues el gobierno federal está investigando si el número 1 de la ATP mintió en su declaración para poder entrar al país.

“Nole”, que estuvo retenido por las autoridades debido a no acreditar estar vacunado contra el covid-19, consiguió su visado gracias -en parte- a que aseguró que no había estado en ningún otro país en los últimos 14 días.

Sin embargo, según las redes sociales del propio jugador, el serbio pasó la Navidad en Belgrado, viajó a España y ahí tomó el avión con escala en Dubai y con destino final Melbourne. Djokovic ha asegurado que fue la federación australiana de tenis la que marcó esa casilla. En caso de acreditarse que mintió, el jugador arriesga hasta 12 meses de cárcel.

Así, comienza un nuevo capítulo en la teleserie en que se ha transformado la participación de Djokovic en el Australian Open (que inicia el 17 de enero). Tras llegar a ese país, su visado fue retenido y el tenista fue trasladado a un hotel para inmigrantes en donde estuvo completamente aislado debido a que la legislación no permite la entrada de personas sin vacunación completa.

Sin embargo, el juez federal Anthony Kelly decretó que el serbio de 34 años podría ingresar al país y participar del primer major de 2022. Sin embargo, “Nole” despertó críticas en todo el mundo tras asegurar que había contraído el virus en diciembre, misma fecha en la que realizó distintas actividades públicas sin el uso de mascarilla.

El periodista Ben Rothenberg agregó un nuevo antecedente en el polémico caso. El código QR que acreditó el positivo de Djokovic el 16 de diciembre llevaba a una página que mostraba como resultado “negativo”. Sin embargo, tras hacer público el hecho, la web de la autoridad serbia se actualizó y arroja “positivo”.

And now I *just* tried it again and it says the opposite thing for the same test: positive.

Who is messing with this website? pic.twitter.com/HRiJYMX5QO

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 10, 2022