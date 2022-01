Alejandro Tabilo y la primera victoria de Chile en la ATP Cup: “Fue duro no ganar el singles, pero el dobles me da felicidad”

Una vez que se consumó la estrecha victoria de Chile sobre Serbia en la ATP Cup, Alejandro Tabilo analizó la movida jornada que vivió en Sydney.

Eso considerando que el número 2 de Chile perdió estrechamente su single ante Filip Krajinovic y luego participó en el binomio con Tomás Barrios que se impuso en el super tie break.

“Estoy jugando a buen nivel, me da confianza aunque no haya podido sacar los partidos. Fue duro no poder ganarlos, pero estoy feliz de haber ganado en el dobles”, aseguró Alejandro Tabilo ante la consulta de ADN Deportes en Sydney, instancia en que valoró la forma en que batalló en los singles que ha disputado por Chile en el primer torneo del año.

“Han sido partidos en los que estuve muy cerca de ganar, así que ganar en dobles me da felicidad”, aseguró el nacido en Canadá, rodeado de todo el equipo en conferencia de prensa.

Cristian Garín también destacó su rendimiento en la ATP Cup

El número 1 de Chile valoró con ADN Deportes su triunfo ante Dusan Lajovic más allá del retiro del serbio, considerando que es su primera victoria sobre un top 50 sobre cancha dura en más de un año, cuando derrotó a Stan Wawrinka en el ATP 500 de Viena.

“Fue una batalla. Jugamos los dos muy bien. Creo que me hacía falta vivir el ambiente de torneo y fue un día más que positivo. Ganamos y a pesar de todo seguimos luchando, que es lo más importante”, apuntó “Gago”, quien comparó su rendimiento respecto del que mostró en su debut cuando cayó ante Roberto Bautista Agut.

“Llegué sin haber jugado un torneo en tres meses. Fue difícil, se notó el sábado que no estaba en ritmo ante un tenista que jugó mejor que yo, pero no me quedé con sensaciones negativas“, cerró Cristián Garín.

El cuadro nacional cerrará su participación en la fase de grupos de la ATP Cup cuando en la noche de este martes (mañana de miércoles en Australia) se midan ante Noruega.