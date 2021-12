Rafael Nadal superó el covid-19 y advirtió a sus rivales: estará en el ATP de Melbourne de cara al Abierto de Australia

Rafael Nadal prepara con todo su regreso al circuito en el inicio del 2022 con sus dos primeros objetivos en la mira: el ATP 250 de Melbourne y el Abierto de Australia.

El destacado tenista ya superó el covid-19 tras confirmar su contagio el pasado 20 de diciembre. Debido al coronavirus, el español había puesto en duda su participación en los torneos que abren el 2022, sin embargo, finalmente sí dirá presente.

Este viernes, el ex número uno del mundo publicó en sus redes sociales una imagen en la cual aparece instalado en en la pista del Melbourne Park, lugar donde se desarrollarán los dos certámenes que “Rafa” disputará. “No le digas a nadie… ya estoy aquí”, escribió en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que el último torneo que jugó el actual número 6 del ranking fue Mubadala Tennis World Championship, evento de exhibición que se llevó a cabo en Abu Dabi (Emiratos Árabes) a mediados de diciembre.

De esta manera, Rafael Nadal saldrá el 2022 en la búsqueda de un nuevo título ATP y con el desafío de coronarse nuevamente en un Gran Slam.

🤫 Don’t tell anyone…

… here I am 😉 pic.twitter.com/x1F2BJnH3y

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 31, 2021