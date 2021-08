Rafael Nadal no jugará más en 2021: “Llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería… necesito tomarme un tiempo”

“Llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo“, así parte el extenso mensaje en el cual el tenista español Rafael Nadal actualmente en el lugar 4 del ranking ATP, al anunciar que terminará por anticipado la temporada 2021.

Nadal usó sus redes sociales para explicar a sus miles de fans que dejará de competir por este año debido a las molestias físicas que ha tenido durante toda la temporada, y que lo obligaron entre otras cosas a no jugar Wimbledon ni los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Es un año en el que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas, como va a ser ahora el abierto de Estados Unidos, como muchos otros eventos que son también importantes para mí y dado que durante este último año no he tenido la capacidad de poder entrenarme y prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo pues al final llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme“, agregó.

En cuanto al tratamiento que usará para poder mejorarse de la lesión que lo afecta, indicó que buscará uno “un pelín diferente para encontrar una solución”, apuntando que su intención es mantenerse unos años más compitiendo en los torneos más importantes del circuito ATP.

El mensaje termina agradeciendo por anticipado “todo el apoyo, la comprensión y todas vuestras muestras de cariño que son muy importantes y más en tiempos complicados como estos. Os prometo que voy a trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más”.