Benjamín Torres, parte del Team Chile del tenis en Cali: “Representar al país es maravilloso”

Este lunes, el Team Chile de tenis comenzará su participación en los Panamericanos Junior de Cali 2021, que se desarrolla en Colombia.

En ese contexto, uno de los representantes chilenos del deporte blanco, Benjamín Torres, conversó con ADN y contó sobre cómo ve esta instancia deportiva para el desarrollo de su carrera rumbo al profesionalismo.

A sus 18 años, ya ha tenido la opción de competir en instancias importantes como el último Challenger de Santiago, donde cayó en primera ronda ante el argentino Pedro Cachín (274° ATP) en un 6-3 y 6-4, en donde el joven nacional dejó buenas sensaciones tras poner en aprietos a un jugador profesional.

Todo sumado al hecho de haber superado la qualy de dos torneos Futuro. “He cambiado muchas cosas este último año. El Challenger fue tremenda experiencia porque competí de igual a igual con un top 300. De verdad he trabajado harto, me siento muy cómodo con mi equipo y capacitado para afrontar las ligas mayores. Espero que este trabajo me dé frutos para el futuro”, comentó Benjamín Torres.

Además, ahora está trabajando con Guillermo Gómez, entrenador de Alejandro Tabilo y Tomás Barrios. “Hemos trabajado muy duro, en mis tácticas, en mi estilo de juego, sobretodo para enfrentar los Panamericanos. Con “Guille” me siento muy bien, le tengo mucho cariño, mucho respeto. Siento que es un muy buen coach y me puede enseñar mucho, al igual que todo el equipo de profesionales que está a mi lado“, apuntó.

Benjamín Torres y sus metas en Cali

Ahora tendrá la instancia de representar al país en los Juegos Panamericanos Junior en Colombia, instancia que valora de gran manera.

“Es algo maravilloso. Nunca había tenido la oportunidad de vestir la polera del Comité Olímpico y viajar con ellos. Es mi primera vez y sentir que uno representa a su país es lo más lindo que un deportista puede experimentar. Es muy bueno el apoyo que nos dan, ojalá que se siga trabajando con los jugadores que vienen más abajo y así sigan saliendo deportistas chilenos que lleguen al alto rendimiento y a niveles profesionales”, apuntó el tenista nacional, que compartirá cuadro con Hans Bustiman en varones.

Respecto a las mujeres, la delegación la componen Martina Pavissich, Alessandra Cáceres y Paloma Goldsmith. Todos y todas, con ganas de darle una medalla al país.

“He entrenado mucho, siento que la exigencia que he tenido me tienen en un buen nivel. Estoy cómodo con el estilo de juego que estoy llevando y mentalmente feliz. Estoy disfrutando de este momento a concho”, comentó Benjamín Torres, ilusionado con sumar una etapa más en su futuro deportivo.

“Mi sueño es ser top 10 o número 1 del mundo. Ojalá de aquí al otro año tenga mis primeros puntos de ATP, ya estar metiéndome en el ránking y entre fines del 2022, principios de 2023, poder estar jugando las qualy de los challengers”, cerró.