Martina Pavissich, destacada tenista chilena de 15 años: “El 2022 quiero quedar entre las 150 mejores del mundo en mi categoría”

En una nueva edición de Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda conversó con Martina Pavissich, tenista chilena de 15 años que comenzó a ganar terreno a nivel sudamericano con grandes actuaciones a su corta edad.

Actualmente, es la número uno de Chile en la categoría juvenil y en la clasificación mundial juniors de la Federación Internacional de Tenis (ITF) es la primera chilena entre las mejores 360° del mundo con su ubicación 358°.

Este 2021, la joven deportista cosechó dos títulos consecutivos disputando por primera vez certámenes en la categoría 16 años y, ahora, se prepara para dejar el nombre del país en lo más alto en su próximo gran desafío: los Juegos Panamericanos Junior de Cali, Colombia, que comienzan a fines de noviembre.

“Este año para mí fue positivo. A pesar de lo duro que es el tema de la pandemia, pude viajar mucho. Jugué los torneos que esperaba disputar en el calendario. Cumplí mis objetivos y quedé entre las top 500 del mundo”, señaló Martina en Mujeres al Deporte de ADN.

En cuanto a su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, donde estará con el Team Chile, la tenista de 15 años comentó que “es una gran oportunidad. Estoy muy contenta. Esto me ayuda para prepararme y poder clasificar a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023”.

Martina Pavissich y sus metas a futuro

Martina Pavissich se inició en el mundo del tenis a los 5 años y a los 8 años disputó sus primeros torneos. Pese al buen momento que vive en su emergente carrera, pone paños fríos de cara a un prometedor futuro. “No me quiero preocupar tanto de los torneos profesionales. Eso es para más adelante. Quiero seguir cumpliendo mis objetivos en junior de apoco”, afirmó.

“Para el otro año quiero quedar entre las 150 mejores del mundo en mi categoría. Luego, ir metiéndome en el profesionalismo. Tengo que ir mejorando”, sostuvo.

Sobre sus referentes en el mundo del tenis, Pavissich destacó a una de las chilenas más consolidadas a nivel internacional, Alexa Guarachi, e indicó que “quiero seguir sus pasos. Por algo está ahí. Se ha esforzado. Sigue trabajando. Es un gran ejemplo”.

Además, la tenista agradeció el apoyo que ha recibido desde el recinto educacional en donde estudia, algo fundamental para los jóvenes deportistas que están comenzando sus carreras a una corta edad.

“Estoy en un colegio de deportistas. Es con exámenes libres, pero este año no los pude dar. Me cerraron el año con las nota que tenía. Me ayudaron mucho y fueron flexibles con ese tema. En mi casa estuve muy poco tiempo. En las asignaturas, me gusta mucho historia y lenguaje”, sentenció Martina Pavissich.