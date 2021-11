Roger Federer estimó su regreso al circuito no antes de Wimbledon 2022

En una entrevista al medio suizo Tages Anzeiger, Roger Federer entregó un duro pronostico respecto a su regreso al circuito tenistico.

“Su Majestad” se expresó por primera vez de manera explícita a la tercera operación de su rodilla en menos de dos años y ya con 40 años.

“No podré salir a correr hasta enero y no podré entrenar en pista hasta marzo o abril. Me sorprendería muchísimo si llegase para jugar en Wimbledon“, explicito Roger Federer, apuntando su regreso a las canchas para el verano europeo del próximo año.

Con dicha proyección, el suizo se descartó definitivamente del primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia y, con toda seguridad, no estará en la gira de arcilla europea que culmina en Roland Garros.

Otras definiciones de Roger Federer pensando en su regreso al tour

Más allá del pesimista escenario, el nacido en Basilea no piensa retirarse fuera de un court. “No me importa si regreso en 2022 o 2023, con 40 o 41 años. La pregunta que me hago es si podré torturarme todos los días para mi regreso. Mi corazón, hoy, me dice que sí. Aunque sé que el final está cerca, me gustaría intentar jugar un par de partidos importantes más de nuevo”, confesó.

“Quería esperar al primer gran chequeo antes de hacer públicas estas declaraciones. El chequeo ha ido bien. Será un largo proceso de rehabilitación. Necesito tener paciencia“, apuntó, resaltando la dificultad que tendrá, al volver, de ampliar su registro de Grand Slams que hoy lo tiene igualado con Rafael Nadal y Novak Djokovic.

“Nadie lo sabe, ni los propios médicos. Yo aún mantengo la esperanza. Mi mundo no colapsará si eso no vuelve a suceder, pero mi sueño ahora es poder volver. Creo en este tipo de milagros porque ya los he visto”, cerró Roger Federer, quien en los últimos dos años apenas jugó 19 partidos.