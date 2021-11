Kyrgios apoyó a Djokovic y pidió suspender el Abierto de Australia 2022

El Abierto de Australia, torneo que será el primer Grand Slam de la temporada 2022, sigue en medio de la incertidumbre debido a la obligación de que los tenistas deben estar vacunados para poder jugar, determinación de las autoridades locales que causaron rechazo en algunas figuras del tenis, como Novak Djokovic y Nick Kyrgios.

De hecho, este último, conversó en el podcast No Boundaries y criticó la exigencia impuesta por su propio país para disputar el certamen.

“No creo que se deba celebrar el próximo Abierto de Australia. Hay que enviar un mensaje a los habitantes de Melbourne que han estado confinados durante 275 días“, señaló el número 90 del mundo, mostrando su preocupación por la situación sanitaria de su país.

Además, Nick Kyrgios entregó su apoyo a Novak Djokovic y a otros deportistas que se han visto afectados en competiciones que exigen estar vacunado. “Kyrie Irving, Novak Djokovic… Estos chicos han dado tanto y han sacrificado tanto, y además son deportistas admirados por millones de personas. Creo que está mal obligar a uno a vacunarse”, comentó.

Por su pate, el tenista australiano reconoció que “ya tengo puestas las dos dosis de la vacuna, pero no puedo forzar a nadie o decirle que no puedes jugar aquí porque no estás vacunado”.

“Hay otras soluciones, como hacer test todos los días. Han llegado a Australia test de Estados Unidos que tienen una eficacia del 85% y tienes los resultados”, agregó Kyrgios.

Cabe destacar que el Abierto de Australia, primer Grand Slam del próximo año, está programado para el 17 de enero del 2022.