Cristian Garín dio batalla pero Hugo Gastón lo eliminó del ATP 250 de Gstaad

Cristian Garín no pudo superar duro desafío que le planteó el zurdo francés Hugo Gastón, 155 del ranking ATP, que lo eliminó en los cuartos de final del ATP 250 de Gstaad por 6/4, 1/6 y 7/6 (11).

El partido arrancó complicado para Garín, quien perdió su servicio en el primer juego. El chileno tomó ritmo y devolvió el quiebre en el sexto game, pero volvió a perder su turno al juego siguiente y cedió el set por 6/4.

Gastón se mantuvo en juego, pero el 19 del ranking ATP no se desenfocó y emparejó el marcador con quiebres en el cuarto y sexto juego y así vencer en el segundo set por 6/1 en Suiza.

El envión le permitió al mejor tenista tener hasta ventaja de 4/2 en el parcial definitivo. El francés luchó y emparejó el marcador, pero el tenista nacional volvió a romper para sacar arriba 5/4.

Sin embargo, el europeo no dio su brazo a torcer y le quebró el saque a “Gago”. Así, todo se resolvió en un tie break: Garín llegó a estar 1/4 abajo pero luego dispuso de 4 puntos de partido. No pudo ganar ninguno y Gastón se llevó el desempate por 13-11.

It had to be the drop shot! 😍@HugoGaston7 saves match points to defeat Garin 6-4 1-6 7-6 and reach the Semi-Finals at the @SwissOpenGstaad pic.twitter.com/qRiGlwduUN

— Tennis TV (@TennisTV) July 23, 2021