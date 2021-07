Tomás Barrios criticó la forma en que Cristian Garin comunicó que no iría a los Juegos Olímpicos de Tokio

Hace algunas semanas atrás una gran cantidad de usuarios se lanzaron contra el chileno Cristian Garin en las redes sociales, esto, después que comunicara de manera oficial que no representaría a Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La noticia molestó a muchos de sus seguidores, quienes no tuvieron ningún tipo de tapujo para insultarlo y decirle cualquier cosa, sobre todo por Instagram.

Debido a lo anterior, La Tercera habló con Tomás Barrios, quien será el único representante criollo en el tenis de la cita olímpica. La tercera raqueta criolla aseguró que la forma que tuvo Garin de anunciar que no iría a Tokio no fue la adecuada, aunque no justificó a los hinchas por las faltas de respecto.

“Por algo se están bajando tantos jugadores. Cada uno va con sus propias decisiones. Yo con la mía: estar acá cumpliendo un sueño de toda la vida. Quizás Christian lo pudo haber hecho un poco mejor, pero de ahí a faltar el respeto, no estoy de acuerdo“, comenzó diciendo.

Respecto al odio en las redes sociales, “Tomy” manifestó: “Eso es muy personal, aunque para mí no vale casi nada. No leo ni me importan las críticas que escribe gente que no conozco y que lo hacen a través de una pantalla. Sí hay que reconocer que contra Cris fue excesivo todo lo que le llegó”.

Finalmente, Barrios se refirió a su participación en la cita. “Hay muchas decepciones dado el contexto mundial, pero estoy en unos Juegos Olímpicos cumpliendo mi sueño y todo el resto no importa. Mal que mal, los Juegos pudieron haberse cancelado, pero se lograron hacer y hay que valorarlo”, cerró.

Cabe recordar que Tomás debutará en Tokio ante el francés Jéremy Chardy.