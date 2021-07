Cristian Garín arrasó en Gstaad y avanzó a los cuartos de final tras vencer a Marc Polmans

Cristian Garín arrancó con todo su participación en el ATP 250 de Gstaad y venció por un expresivo 6/3 y 6/0 al australiano Marc Polmans.

En la arcilla suiza, el número 1 de Chile dominó el partido de principio a fin. A tal punto que se deshizo de Polmans en 54 minutos de juego.

Garín arrancó quebrándole de entrada al océanico y no soltó más la ventaja. En el primer set logró otro quiebre en el noveno juego para abrochar el parcial por 6/3 a su favor.

Posteriormente, el mejor tenista nacional fue aún más solvente con sus golpes y concretó tres rompimientos seguidos y así ganar el segundo set en Gstaad por un expresivo 6/0.

Esta victoria de Cristian Garín es la tercera en tres partidos que ha jugado con Marc Polmans y es el triunfo más rápido de su carrera a nivel ATP.

Ahora, Cristian Garín esperará al viernes para jugar por el paso a las semifinales del ATP 250 de Gstaad.

Su rival será el francés Hugo Gastón, 46 del ranking ATP, quien viene de vencer en tres sets al argentino Federico Delbonis.

En el historial, Cristian Garín no registra partidos con el europeo de 20 años.

Unpassable 💯@Garin_Cris defeats Polmans 6-3 6-0 in Gstaad and reaches his fifth ATP quarter-final of 2021! @SwissOpenGstaad pic.twitter.com/bNg2ZQ6tmp

— Tennis TV (@TennisTV) July 21, 2021