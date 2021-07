Nicolás Jarry debutó con un triunfo en la primera ronda del Challenger de Tampere

Nicolás Jarry (265° ATP) tuvo un gran inicio de jornada este lunes. El tenista nacional avanzó de puestos tras la actualización del ranking mundial y, además, debutó con un triunfo en la primera ronda del Challenger de Tampere, torneo que se disputa en superficie de arcilla.

El chileno se enfrentó a Jonáš Forejtek (316°ATP) en el inicio del certamen finlandés. El “Nico” cayó en el primer set en definición de tie-break, sin embargo, ser repuso en la segunda y tercera manga con sólidas victorias.

Finalmente, Nicolás Jarry derrotó al tenista checo por 6-7, 6-3 y 6-3 en 2 horas y 13 minutos de juego, por lo que consiguió el pase a la segunda ronda del Challenger de Tampere.

Ahora, el chileno espera rival para la siguiente instancia del certamen, que saldrá entre el ganador del cruce del checo Jiří Lehečka (254° ATP) y el francés Antoine Hoang (143° ATP), quien además es tercer sembrado del torneo que se desarrolla en Finlandia.

Great match from both, Nicolas Jarry takes the win 👏🏼

🇨🇱 Jarry – Forejtek 🇨🇿 6-7, 6-3, 6-3 pic.twitter.com/6DmbaLBWr9

— Tampere Open (@TampereOpen) July 19, 2021