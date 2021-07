Hubert Hurkacz eliminó a Roger Federer en los cuartos de final de Wimbledon

El suizo Roger Federer pudo haber protagonizado hoy su último partido en Wimbledon, luego que el polaco Hubert Hurkacz lo eliminara en los cuartos de final del torneo británico.

En el césped londinense, donde fue campeón en 8 ocasiones, se vio superado por la potencia del europeo, que en 1 hora y 51 minutos lo sacó de carrera por 6/3, 7/6 y 6/0.

Federer dio batalla en el segundo set, donde llegó a estar 4/2 en ventaja. Sin embargo, Hurkacz revirtió la desventaja y forzó el tie break, donde se impuso por 7-4.

And they say to never meet your heroes…@HubertHurkacz knocks out his idol, eight-time champion Roger Federer, in straight sets to advance to his first Grand Slam semi-final#Wimbledon pic.twitter.com/Qri1uriPDF

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2021