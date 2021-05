Cristian Garín tras su debut ganador en Roland Garros: “Este fue un autorregalo de cumpleaños”

Muy sufrido fue el estreno de Cristian Garín, 23° del ránking ATP y número uno de Chile, en el Grand Slam 2021 de Roland Garros.

En cuatro sets, el tenista nacional venció este domingo 31 de mayo, justo en el día de su cumpleaños 25, al argentino al argentino Juan Ignacio Londero, cien del mundo, por 3-6, 6-4, 7-6 (8) y 6-2 en el tercer turno de la cancha 12.

Y las declaraciones de “Gago” tras esta victoria denotan las grandes dificultades que tuvo ante el trasandino, ante el que ahora tiene un registro positivo de 6-3.

“Hasta que no terminé el último punto, no me sentía de cumpleaños. Ahora que ya pasaron algunas horas, estoy muy contento por la victoria y por cumplir años, al ver los mensajes de la gente mandando buenos deseos”, señaló Cristian Garín.

El tenista chileno agregó que “el hecho de haber ganado este partido a la larga es un autorregalo. Fue un partido durisimo. Estoy contento por las dos cosas”.

Cristián Garín reconoció que entró nervioso

Cristián Garín admitió que “desde el comienzo estuve muy nervioso y tenso. Jugué corto y corrí muchisimo. Esa no es la manera en la que quiero jugar, por lo que estaba sentí incómodo. Pero tenía muchisimas ganas de ganar, por eso luché cada punto”.

El análisis de “Gago” siguió al precisar que “sentía que podía hacerlo mejor, sobre todo en el tercer set, en el que partí muy mal. Pero creía que lo podía ganar, pues Londero se puso un poco tenso”.

“Sacarlo adelante este debut en Roland Garros me dio mucha confianza. Fisicamente me siento bien. Y los dos días de entrenamiento que siguen me van a venir muy bien. Con Franco Davín (su técnico argentino) hablé de las cosas que hay que mejorar, y espero darme cuenta de lo que hice mál para jugar más suelto el próximo partido”, cerró el chileno.

El próximo rival de Cristian Garín en Roland Garros será el norteamericano Mackenzie McDonald, de 26 años y 118 del mundo.