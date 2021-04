Cristian Garín pasó a cuartos de final en el ATP 250 de Estoril por lesión de Gasquet

Una lesión muscular, que impidió que el francés Richard Gasquet (52 del ATP) se presentara al partido de octavos de final del torneo ATP 250 de Estoril, hizo que el tenista chileno Cristian Garín (22 del ATP) clasificara automáticamente a la siguiente fase de cuartos de final.

En la previa del encuentro, el nacional se había mostrado emocionado y ansioso de enfrentar al francés, a quien calificó como “un referente”.

“Gasquet es un referente para mi, me encanta verlo jugar. Va a ser un partido muy difícil. Es un rival duro pero que da mucho ritmo, algo que me gusta a mi. Va a ser un partido intenso, de esos que me gusta jugar. Espero jugar como lo vengo haciendo en los entrenamientos y en el dobles lo hice bastante bien”, había dicho en la previa.

Lamentablemente, no se enfrentarán y el chileno tendrá que esperar para debutar en el torneo.

Así, Garín espera a su rival de cuartos de final, el que saldrá del encuentro entre el español Pedro Martínez Portero y el británico Cameron Norrie.