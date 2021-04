Cristián Garín: “Todavía no estoy con mucha confianza pero he ido mejorando”

En la previa a su debut en el ATP 250 de Estoril, Cristián Garín analizó su presente tenístico en su rol de segundo favorito del campeonato. Al ser sembrado, debutará en segunda ronda y su rival será un veterano del circuito, el francés Richard Gasquet, con quien jugará el jueves.

El hoy 54 del mundo, de 34 años, genera respeto en Garín. “Gasquet es un referente para mi, me encanta verlo jugar. Va a ser un partido muy difícil. Es un rival duro pero que da mucho ritmo, algo que me gusta a mi. Va a ser un partido intenso, de esos que me gusta jugar. Espero jugar como lo vengo haciendo en los entrenamientos y en el dobles lo hice bastante bien”, apuntó “Gago”.

Más allá del rival puntual, el mejor tenista nacional valoró su rendimiento en la gira de arcilla europea y su rendimiento al alero de Franco Davín. “Han sido meses de mucho aprendizaje aunque los resultados hayan sido inconstante. Estoy planteando un juego distinto, en el que todavía no estoy con mucha confianza pero he ido mejorando”, indicó en conferencia de prensa.

“En Montecarlo tuve mis chances con Tsitsipas en el primer set, pero estaba en su semana. Y en Barcelona, con Nishikori, jugué mejor que él los dos primeros sets. Tengo que ser más agresivo. He estado muy defensivo y han tenido más determinación que yo en momentos clave. Tengo que jugar con mayor porcentaje de saque”, confesó Garin.

Así mismo, volvió a reflejar su intranquilidad por su futuro, aún cuando tiene presente el disputar los Juegos Olímpicos de Tokio. “El calendario va cambiando mucho, no hay nada definido después de Wimbledon. Voy torneo a torneo, no puedo volver a casa y no tengo una base donde ir. Eso es difícil de asimilarlo pero de momento estoy bien. Puedo seguir compitiendo”, sentenció Garin, quien también se hizo el tiempo para felicitar a Nicolás Jarry por su título en el Challenger de Salinas.

“Contento por él. Sin duda tiene nivel para ganar esos torneos. Me pone contento que haya ganado un Challenger a estas alturas del año”, cerró el número 25 del ranking ATP.