Se suma a Nadal: Roger Federer decidió no participar del ATP 500 de Dubai

Luego de volver a disputar un partido en el circuito tras más de un año, el tenista suizo Roger Federer (6° ranking ATP) anunció que no participará del ATP 500 de Dubai.

A través de sus redes sociales, el exnúmero uno del mundo manifestó que volverá a entrenar para ponerse a punto en lo físico de cara a sus próximos desafíos.

“Ha sido genial estar de vuelta en el circuito ATP. Me encantó cada minuto jugando en Doha una vez más. Un gran agradecimiento al mejor y fiel equipo que me ayudó a llegar aquí. Creo que es mejor volver a entrenar y, como consecuencia, decidí retirarme de Dubai la semana que viene“, señaló.

La ausencia de Federer en el certamen se suma a la del tenista español Rafael Nadal, quien también se bajó de la competición argumentando que no se siente listo para jugar tras sufrir una lesión en la espalda.

It’s been great to be back on the @atptour , loved every minute playing in Doha once again. 🙌🏼

A big thank you to the best and loyal team that helped me get here. 🙏🏼

I’ve decided it’s best to go back to training and as a result, I’ve decided to withdraw from Dubai next week. 🏋🏽 pic.twitter.com/zp65Jt832n

— Roger Federer (@rogerfederer) March 11, 2021