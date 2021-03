Volvió con todo: Tras más de un año, Roger Federer ganó en el Torneo de Doha y se metió en los cuartos de final

Durante esta jornada, y tras más de un año de ausencia, Roger Federer (6°) volvió al circuito con un triunfo ante el británico Daniel Evans (28°) por los octavos de final del Torneo de Doha.

El tenista suizo derrotó en tres sets a su contrincante por parciales de 7-6, 3-6 y 7-5, en un partido que duró casi dos horas y 26 minutos.

Ahora, el exnúmero uno del mundo deberá medirse ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (42°) por los cuartos de final del Torneo en Doha.

Recordemos que Federer no disputaba un partido de manera oficial desde el Abierto de Australia 2020, donde sufrió una complicada lesión en su rodilla, motivo por el cual tuvo que someterse a dos cirugías.

Don’t call it a comeback, been here for years 🙌@rogerfederer wins his first match back on Tour since January 2020, beating Evans 7-6 3-6 7-5 in Doha! pic.twitter.com/AK36kcwpL3

— Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2021