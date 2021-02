Volvió el “León”: Gonzalo Lama tuvo un importante salto en el ranking ATP

Gonzalo Lama es uno de los tenistas chilenos que más ha sufrido en su carrera, ya que en más de una ocasión ha tenido que enfrentar complicadas lesiones. Además, el profesional de 27 años padece la enfermedad de Crohn, por lo que ante cualquier recaída se ve obligado a abandonar la actividad por un tiempo.

Sin embargo, las variadas dificultades que atentan contra su participación en el circuito no le han impedido imponerse como uno de los más destacados exponentes de Chile en este deporte, pues incluso alcanzó a situarse en el puesto 160° del planeta en 2016, perfilándose como el mejor tenista nacional de aquel año.

Por ello, las expectativas en torno al “León” siempre han sido altas, y parece ser que por fin está retomando su rendimiento. Esta jornada se confirmó una muy buena noticia para el chileno, y es que registró un importante salto de 89 posiciones en el ranking ATP, por lo que desde hoy se sitúa como 645° del mundo.

Esta gran alza en la clasificación se da luego del título que obtuvo Lama recientemente en África, donde se consagró como campeón del M15 de El Cairo, en Egipto. En dicho certamen, y denotando su gran nivel, el nacional derrotó en la final al estadounidense Nicolás Moreno de Alborán, con un contundente doble 6-0.



Cabe destacar que Gonzalo no es el único tenista chileno que subió en el prestigioso ranking, y es que Alejandro Tabilo también escaló tres plazas, para así quedarse en la ubicación 167°.

Ahora, ambos exponentes nacionales se preparan para el Challenger de Concepción, donde junto a sus compatriotas Tomás Barrios y Nicolás Jarry buscarán quedarse con el certamen que se llevará a cabo desde el 15 al 21 de febrero.

February has arrived 🗓

A total of 10 tournaments are on the calendar, including new events in Concepcion 🇨🇱, Gran Canaria 🇪🇦 and Potchefstroom 🇿🇦 and the 28th edition of @ChallengerChbg. pic.twitter.com/xVPBvSCuKx

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) February 3, 2021