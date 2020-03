ATP suspendió por seis semanas el tenis a nivel mundial por coronavirus

Durante esta jornada la Asociación de Tenistas Profesional (ATP) decidió suspender todas sus actividades por seis semanas debido al brote global del coronavirus Covid-19.

La suspensión se produce tras la declaración de la Organización Mundial de la Salud en donde confirman que el Covid-19 constituye una pandemia global.

El presidente de la asociación, Andrea Gaudenzi, señaló que esta acción es necesaria a pesar de las pérdidas que supone para el deporte y los aficionados. “Esta no es una decisión que se tomó a la ligera y representa una gran pérdida para nuestros torneos, jugadores y fanáticos en todo el mundo. Sin embargo, creemos que esta es la acción necesaria en este momento para proteger la salud y la seguridad de nuestros jugadores, el personal, la comunidad del tenis en general y la salud pública frente a esta pandemia global”.

La suspensión de los eventos ATP tiene lugar con efecto inmediato, lo que significa que los torneos en Nur Saltan en Kazakhstan, y Potchefstroom en Sudáfrica, programados para esta semana, no se llevarán a cabo.

Esta decisión se suma a la cancelación del Master 1000 de Miami tras decisión del alcalde de la ciudad, Carlos Giménez.

