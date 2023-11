Joven se queja de su trabajo en TikTok: empleador tomó drástica decisión

Si bien las redes sociales como TikTok pueden servir como un espacio de desahogo, las mismas también se pueden transformar en un arma de doble filo.

Así lo evidenció una joven española (@rayomcqueer_) que tuvo una idea poco visionaria: quejarse a través de su cuenta personal de los puntos que la molestaban de trabajar en una cafetería.

De tal forma, hace un par de días expresó que no le gustaba que existiera un grupo de WhatsApp para el trabajo, cámaras en el lugar o que los clientes se quejen de los precios.

Incluso lanzó que le incomoda que la gente sepa su nombre. “Me parece violento, un asalto a mi intimidad”, planteó antes de actualizar su situación en jornadas recientes.

La respuesta de su empleador

“Bueno, pues, efectivamente me han echado”, partió en otro registro que pronto adquirió relevancia en internet. Eso sí, lejos de amargarse por la decisión de su empleador, la mujer se mostró optimista.

“Me da igual, no pasa absolutamente nada, no se ha muerto nadie. Me voy a otro sitio a que me exploten exactamente de la misma manera“, planteó a sus seguidores.

Según contó posterior al video de TikTok, esta fue a su trabajo nuevamente y el personal de recursos humanos la estaba esperando. “Me soltaron un dossier enorme con pruebas que justificaban mi despido”, explicó.

La misma aclaró que la situación la llenó de rabia por el mero hecho de tener que ir al trabajo y que no le avisaran con antelación. “Buena noticia para mi salud mental, mala noticia para mi cuenta bancaria”, cerró con cierto toque de humor. Posterior a eso también ahondó en otra serie de despidos por los que ha pasado.