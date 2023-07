Robert Oppenheimer estuvo en Chile: cómo fue la visita del físico a la Universidad de Chile en 1962

El físico teórico estadounidense Robert Oppenheimer, científico que lideró el Proyecto Manhattan, en el cual se desarrolló la bomba atómica, ha estado en el centro de la atención a causa del estreno de una película sobre el desarrollo de este artefacto explosivo que cambio al mundo.

Con fama mundial, este histórico personaje recorrió el mundo tras la Segunda Guerra Mundial y Chile no fue la excepción, ya que en 1962 el estadounidense piso tierras nacionales.

La visita

En específico, Robert Oppenheimer visitó el Departamento de Física de Universidad de Chile, institución donde realizó dos charlas en las que no solo habló de la bomba atómica, sino también de la relación con otras áreas de la ciencia, el arte y la cultura. El físico fue huésped de la universidad entre los días 21 y 25 de mayo de 1962.

De acuerdo a lo informado por la casa de estudios, el fallecido doctor Igor Saavedra, entonces académico de la U. Chile del Instituto de Física y Matemáticas, fue el encargado de registrar la visita para las publicaciones de la institución, donde relata que la visita de Oppenheimer incluyó reuniones con las autoridades y dos seminarios, uno de ellos para público general que se realizó en la Casa Central y que se tituló “Meditaciones sobre la Ciencia y la Cultura”.

Los recuerdos

En este último seminario estuvo presente Eduardo Hardy, estudiante de física en aquellos años, hoy, académico de la U. de Chile y actual científico emérito del Observatorio Radioastronómico Nacional de Estados Unidos.

El astrónomo recuerda que “lo que me sorprendió es que lo que él atacó fue un tema de lógica, no recuerdo que haya hablado de física o del Proyecto Manhattan”.

“Es difícil encontrar gente que tenga esa amplitud, o sea, capaz de atacar tantos temas simultáneamente. No entendí mucho -recuerda entre risas- así que no puedo recordar lo que dijo, pero ese es el único recuerdo que conservo de Oppenheimer”, relató el científico.

Sobre la charla realizad, Igor Saavedra dejó registros en los Anales de la Universidad, histórica publicación de corte académico del plantel.

En sus escritos, el físico chileno recordó que en la charla, Robert Oppenheimer habló de la bomba atómica y de la idea, en esos años “de desembarazarse” del invento, señalando que “me gusta que se hable de esas cosas, pero no debemos engañarnos. El mundo no será más el mismo, independiente de lo que hagamos con las bombas atómicas, porque el conocimiento de su fabricación no puede conjugarse. Ese conocimiento existe y todas nuestras adaptaciones para vivir en nueva era deben tener en cuenta su presencia virtual omnipotente, así como el hecho que no podemos modificar ese estado de cosas”.