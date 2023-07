El curioso error histórico de Oppenheimer que descubrió un espectador

Ninguna superproducción de Hollywood parece estar exenta de errores y el estreno de la nueva película de Christopher Nolan, Oppenheimer, dejó en claro que ni él se puede salvar.

Pese a que el británico es uno de los realizadores más meticulosos de la actualidad, un fallo no pasó desapercibido ante los ojos de los espectadores más atentos.

“Estuvo bien y todo”, comenzó diciendo Andy Craig en Twitter. “Pero seré ese tipo de persona y me quejaré de que usaron banderas de 50 estrellas en una escena ambientada en 1945″, añadió junto a una imagen del filme.

It was good and all, but I’ll be that guy and complain they used 50-star flags in a scene set in 1945. pic.twitter.com/nvcwpGFkzh

— Andy Craig (@AndrewRCraig) July 21, 2023