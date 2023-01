Corre por tu vida: ¿Cómo mantenernos saludables sin hacer un deporte en específico?

En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva edición de Corre por tu vida, en donde Karin Yanine nos habló sobre cómo mantenernos saludables sin hacer ejercicio.

¿Y quiénes son las personas que tienen buena salud sin necesidad de ser deportistas amateurs? De acuerdo a la columnista, son aquellas que tienen hábitos activos, como irse a pie al trabajo o subir escaleras, por ejemplo.

“Son las personas que juegan con los hijos, nietos, o que se llevan un frisbee a las plazas. Las que caminan a la feria el fin de semana”, dijo.

En esa misma línea, la corredora por la vida dijo que “una persona activa es una que hace el aseo, pero bien hecho”. “Son las personas que dicen que harán aseo y es como una mudanza”, comentó.

La importancia del ejercicio físico la cotidianeidad

De acuerdo a Karin Yanine, algo tan común del día a día como lo es pagar una cuenta presencialmente puede ser una ocasión para aprovechar de movernos. La idea, según comentó, es ir a pie sin necesidad de usar el auto.

“Dejen el auto en la casa. Mejor, vendan el auto… trae puros problemas y puros gastos”, comentó.

Luego, la comunicadora habló sobre el gran valor de ser una persona activa en vez de dejarse llevar por la flojera. “La gente que dice que le da lata hacer cosas no va a tener buena calidad de vida y no le funcionan las endorfinas. Por lo tanto, no les va a funcionar la cabeza”, aseguró.

Caminar, un hábito beneficioso para la salud

Por otra parte, la columnista del Ciudadano ADN se refirió a la caminata como un hábito para mantenernos saludables sin necesidad de hacer ejercicio. “Yo creo que cualquiera puede. Tiene que hacerse el hábito nomás para no llegar tarde a la pega”, comentó.

Y aprovechando que durante el verano muchas personas aprovechan de irse de vacaciones, Karin Yanine entregó un consejo. “No crea que porque está de vacaciones va a solo utilizar el auto”, expuso.

“Si se estaciona en un balneario, déjelo ahí. Diga como tarea, ‘no voy a sacar el auto hasta que me tenga que regresar a mi casa, viva donde viva'”, recomendó.